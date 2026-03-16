Rapporto: Spiegato il cameo Masters of the Universe di Dolph Lundgren

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Ci sono state molte voci secondo cui la star d'azione svedese Dolph Lundgren apparirà nel blockbuster di quest'estate Masters of the Universe . Come forse sapete, ha interpretato He-Man nel film del 1987, e ha lasciato intendere che potrebbe fare un'apparizione, arrivando persino a menzionare che gli piacerebbe farne parte.

A quanto pare, ha ottenuto il suo desiderio, perché ora He-Mania.com riferisce che sanno quando e come apparirà. Tieni gli occhi coperti mentre leggi se vuoi evitare spoiler, anche se questo non è esattamente uno importante. Ecco cosa dice:

"Il ruolo di Dolph Lundgren si svolge sulla Terra, non su Eternia, in una palestra fitness—la stessa palestra dove Adam si allena. Davanti a uno specchio dello studio, Dolph dà ad Adam qualche consiglio di vita e, alla fine della loro conversazione, Dolph lo saluta con un 'Buon viaggio.' "

In breve, sembra che Lundgren stia semplicemente passando il testimone a un nuovo He-Man (interpretato da Nicholas Galitzine), invece di occupare troppo spazio nella storia.

Masters of the Universe debutta il 5 giugno, e puoi vedere qui sotto l'unico trailer finora pubblicato.