Rapporto: Capcom al lavoro su Resident Evil - Code: Veronica e sui remake di Resident Evil Zero

Resident Evil è in grande fermento da molto tempo ormai. Resident Evil 7: Biohazard ha riportato in auge il franchise e da allora ha sfornato un colpo dopo l'altro. Resident Evil 9 sembra essere una solida continuazione della storia finora, eppure alcuni fan sono ugualmente entusiasti di nuovi sguardi ai vecchi giochi così come a quelli completamente nuovi.

L'affidabile leaker AestheticGamer alias Dusk Golem è stato precedentemente accreditato per aver condiviso informazioni accurate sul remake di Resident Evil 4, sulla rivelazione di Dragon's Dogma 2 e, più recentemente, sui dettagli di Resident Evil 9.

In un post su Twitter/X, hanno rivelato che i prossimi giochi che riceveranno remake saranno Resident Evil - Code: Veronica e Resident Evil Zero. Sono attesi nel 2027 e nel 2028, anche se Dusk Golem non sa quale gioco arriverà per primo.

I pochi fan di Resident Evil 5 là fuori potrebbero essere tristi nel sapere che il loro gioco non avrà un remake, ma i titoli precedenti di Resident Evil - Code: Veronica e Resident Evil Zero dovrebbero consentire ai fan più vecchi e più nuovi di sperimentare versioni rinfrescanti di alcuni classici RE.