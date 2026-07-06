Rapporto: C'è la possibilità che Project Helix riceva supporto per i giochi fisici

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Sembra estremamente improbabile che la PlayStation 6 abbia un lettore disco, dato che Sony interromperà i giochi PlayStation su disco a partire da gennaio 2028, ma che dire di Microsoft? Molti probabilmente hanno pensato che Project Helix (la prossima Xbox) non includerà dischi, soprattutto perché Microsoft è stata una forte sostenitrice dei giochi digitali.

Tuttavia, secondo un rapporto di The Verge la scorsa settimana, sembra che la console non sia necessariamente completamente digitale, come ha scritto Tom Warren:

"So che Microsoft non ha ancora ancora deciso del tutto se la prossima generazione di Xbox, nome in codice Project Helix, verrà fornita con un lettore disco integrato... "

Durante il fine settimana è stato pubblicato un nuovo episodio del podcast Xbox Du, in cui il redattore di Windows Central Jez Corden ha condiviso la sua opinione sull'argomento, e crede anche che ci sia qualche speranza che i giochi fisici possano sopravvivere (trascritto da Pure Xbox):

"Tom Warren ha scritto in un articolo [su The Verge] che ancora nulla è stato deciso per Helix. Le cose erano già state decise per Helix in precedenza, tuttavia Tom aveva informazioni più aggiornate che ora [Microsoft] sta valutando cosa potrebbe essere possibile riguardo a Helix riguardo ai dischi.

"Sono andato a cercare di aggiornare le mie informazioni, e sembra proprio che stiano cercando di capire cosa possono fare qui prima di impegnarsi completamente nella morte dei dischi fisici."

C'è la possibilità che Microsoft coglia l'opportunità di offrire giochi fisici ora che Sony non lo farà, se abbastanza persone lo chiedescono. Quindi, se è qualcosa che speri, assicurati di far sentire la tua voce.