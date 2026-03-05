Rapporto: Ci sono ancora quasi 100 milioni di giocatrici in meno rispetto agli uomini

HQ

Per molto tempo, il gaming è stato visto come una sorta di hobby per i ragazzi, anche se ovviamente ci sono sempre state ragazze che giocano. Man mano che l'industria videoludica iniziava a rendersene conto, sempre più titoli rivolti a un pubblico femminile sono stati pubblicati, e oggi i titoli principali sono molto più neutri dal punto di vista del genere, con elementi come la possibilità di scegliere il genere del proprio personaggio principale scontati.

Tuttavia, la società di analisi e ricerca Ampere Analysis (tramite VGC) ritiene ancora che ci sia molto da fare. Anche se oggi il 48% dei giocatori sono donne, questo significa che c'è un grande potenziale inesplorato. L'analista Katie Holt afferma:

"Ma su una scala così ampia, questa differenza del 4% rappresenta 93 milioni di giocatrici in meno [rispetto agli uomini]."

Quindi c'è un enorme guadagno da guadagnare aumentando il numero di giocatrici donne. La società di ricerca ha anche cercato di capire cosa spinga le donne ad astenersi dal gioco. Più donne che uomini hanno risposto con "non mi piace la cultura o la comunità" oppure "è difficile trovare giochi che soddisfino le mie esigenze", dove la prima opzione forse non è del tutto sorprendente e indica un problema ben documentato, mentre la seconda mostra che potrebbero esserci più giocatrici se solo venissero rilasciati giochi che le piacciono.