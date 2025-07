Rapporto: Clayface premessa della storia rivelata

HQ

Come probabilmente saprai, un film Clayface è in lavorazione e dovrebbe essere presentato in anteprima tra circa un anno. A differenza del più adatto alle famiglie,Superman questo sarà un thriller horror per adulti.

Nexus Point News riferisce di aver ottenuto informazioni sulla premessa del film (scritto dal veterano dell'horror Mike Flanagan, creatore di The Haunting of Hill House e The Fall of the House of Usher, tra gli altri). Apparentemente, qui si mescolano dueClayface diverse incarnazioni dei fumetti, il personaggio si chiama Matt Hagen ma ha la storia di Basil Karlo, per offrire un cattivo solido per il DCU. Scrivono:

"... Hagen è un attore bello ed emergente che viene attaccato e sfigurato. Originario di Gotham, si trasferisce a Hollywood per sfuggire al suo passato travagliato e iniziare la carriera di attore. Con la sua deturpazione, la sua carriera e il suo sbocco come attore sono rovinati e alla fine si trasformano in un mostro mutaforma".

A quanto pare, Hagen si innamorerà della dottoressa Caitlin Bates, un personaggio creato per questo film e quindi non uno che abbiamo visto prima nei fumetti. A quanto pare vuole aiutaClayface re, ma suo marito non si rende conto di quanto i due si stiano avvicinando. Il rapporto continua:

"Bates è l'amministratore delegato di una startup biotecnologica che cerca di creare medicina e tecnologia medica all'avanguardia. Bates vede Hagen come un modo per far crescere la sua azienda e curare la sua condizione. Durante tutto il processo, si innamora di lui, mentre il suo fidanzato John diventa sospettoso della loro relazione. John è un detective e si dedica a Caitlin e al suo lavoro. L'antagonista del film sarà un boss del crimine, che, come Caitlin e John, è un altro personaggio originale.

Sembra che l'aiuto di Caitlin sia ciò che alla fine fa sì che le cose vadano davvero male per Matt Hagen, che probabilmente si è trasformato in Clayface. Il film è descritto come un body horror e il capo della DC James Gunn ha precedentemente dichiarato:

"[È] puro orrore del, tipo, totalmente reale. La loro versione di quel film, è così reale e vera, psicologica, body horror e disgustosa".

Cosa ne pensi di questa premessa per un film horror DC?