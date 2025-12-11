Rapporto: Costa almeno 6.000 dollari al secondo per mostrare un trailer durante i Game Awards

HQ

I Game Awards inizieranno la sera che precede venerdì (12 dicembre alle 1:00 BST / 2:00 CET). Il programma è prodotto e condotto da Geoff Keighley, che ha ottenuto numeri record ogni anno dalla sua nascita.

Non vediamo motivo per cui quest'anno dovrebbe essere diverso, e il gran numero di spettatori in attesa di guardare rende questa un'opportunità d'oro per mostrare i tuoi giochi a un pubblico estremamente vasto. Ma... Niente è gratis.

Kotaku ha ora pubblicato un rapporto, basato su due fonti anonime, che afferma che nel 2025 costerà 1 milione di dollari per un video di tre minuti (poco meno di 6.000 dollari al secondo). Se ti sembra un po' troppo alto, puoi accontentarti di un minuto, che costerà 450.000 dollari (anche se a un prezzo al minuto ancora più alto). Questo significa che costa circa il doppio mostrare i tuoi trailer durante i Game Awards rispetto al programma Opening Night Live di Keighley's Gamescom.

Poiché l'evento si svolge in un momento così poco opportuno per la maggior parte degli europei che lavorano e studiano, capiamo che non tutti potranno assisterlo dal vivo. Fortunatamente, Gamereactor coprirà tutto ciò che accade e ne parlerà così potrai recuperare la mattina – e, naturalmente, guardare tutti i trailer super costosi.