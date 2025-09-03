Rapporto: Crystal Dynamics e Take-Two erano interessati a finire e rilasciare Perfect Dark

HQ

Dopo molte speculazioni, nel 2020 è stato finalmente annunciato che il prestigioso studio di Microsoft a Santa Monica, The Initiative, stava lavorando a un nuovo Perfect Dark. A poco a poco, abbiamo avuto modo di vederne di più, fino a quando non è stato sorprendentemente chiuso all'inizio di quest'estate.

Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics (di proprietà di Take-Two), e ora il giornalista di Bloomberg Jason Schreier rivela tramite Bluesky che questo avrebbe potuto salvarlo. Lo studio ha chiesto a Take-Two ulteriori risorse per completare il progetto e che quest'ultimo avrebbe dovuto rilasciare Perfect Dark da solo, e secondo quanto riferito erano interessati.

Purtroppo, però, le trattative sono fallite e, secondo l'editore di The Game Business Christopher Dring, Perfect Dark aveva bisogno di "altri 80/90 milioni di dollari", quindi non mancava poco. Secondo quanto riferito, anche Microsoft non era interessata a dare a Take-Two i diritti a lungo termine di cui avrebbero avuto bisogno per osare investire.

Questo fa sembrare che la saga sia completamente finita per Perfect Dark questa volta, ma come forse ricorderete con Hi-Fi Rush, tra gli altri, sia questo che lo studio Tango Gameworks sono tornati molto tempo dopo essere stati chiusi quando Krafton ha preso il sopravvento. Non è del tutto impossibile che qualcosa di simile possa accadere a Perfect Dark, anche se certamente non lo definiremmo probabile.