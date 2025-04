Rapporto: Cyberpunk 2077 funziona e ha un aspetto migliore su Switch 2 rispetto a Steam Deck

HQ

Giocare a un gioco come Cyberpunk 2077 in movimento sarebbe stato impensabile solo cinque anni fa, ma da quando Valve ha lanciato Steam Deck nel 2022, le regole sono state riscritte. Oggi sono disponibili dispositivi di gioco portatili davvero potenti che ti consentono di eseguire i titoli più impegnativi in movimento.

Il 5 giugno è il momento di Switch 2, che verrà lanciato insieme a Cyberpunk 2077, e Deck Wizard (tramite Wccftech) ha ora fatto un esame approfondito del gioco ed è giunto a una scoperta forse un po' inaspettata. Concludono che il Performance Mode (40 fotogrammi al secondo) del gioco in realtà ha un aspetto migliore di Steam Deck e funziona anche meglio nonostante i livelli di dettaglio più elevati. Ha occasionali cali di frame rate, ma non è ancora completamente ottimizzato, quindi sarà ancora migliore quando inizierai.

Cyberpunk 2077 verrà consegnato sulle schede più grandi disponibili per Switch 2 a 64 gigabyte, qualcosa di cui abbiamo parlato in precedenza. Non sappiamo ancora se tutto è incluso o se sono necessari dei download, ma è chiaro che chiunque abbia voluto giocare al gioco di ruolo d'azione di CD Projekt's Red sarà in grado di farlo in grande stile dal 5 giugno.