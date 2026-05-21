Rapporto: EA è stata la ragione per cui Microsoft ha deciso di interrompere l'abbonamento Game Pass Friends & Family

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Quattro anni fa, Microsoft ha lanciato una prova di qualcosa che hanno chiamato Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family sia in Colombia che in Irlanda. Era un modo per condividere un abbonamento con fino ad altre quattro persone che vivevano nello stesso paese. Questo è stato molto ben accolto e nel 2023 è stato introdotto in ancora più paesi.

Ma... Solo pochi mesi dopo, il programma è stato chiuso senza ulteriori spiegazioni e da allora non c'è stato alcun piano familiare per Game Pass. Recentemente, abbiamo riportato ciò che i fan Xbox sperano di più da Xbox, dopo il lancio di una cassetta dei suggerimenti digitale e un piano famiglia per Game Pass classificato quinto.

E allora, cosa è successo? Perché è scomparso? Ora, l'editor di Windows Central, Jez Corden, riferisce che in realtà c'è una ragione, e si scrive E-A. Come è ben noto, il loro servizio EA Play è integrato in Game Pass Ultimate e, secondo Corden, non sono stati affatto soddisfatti di Friends & Family:

"Mi è stato detto che EA, che è un contratto a lungo termine all'interno dell'ecosistema Xbox Game Pass, odiava profondamente l'idea. Fa schifo perché EA fa il minimo indispensabile con il suo coinvolgimento con Game Pass, rifiutandosi di pubblicare versioni native Xbox PC con Play Anywhere o obiettivi Xbox."

Considerando quanti pochi giochi EA rilascia effettivamente su EA Play al giorno d'oggi (per lo più giochi sportivi ormai ormai gloriosi), sembra che molti penserebbero che sia un buon compromesso espellere EA da Game Pass e riportare l'abbonamento familiare.

Vale la pena notare che queste informazioni non sono ufficialmente confermate, ma cosa ne pensi?