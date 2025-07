Rapporto: Everwild di Rare è stato cancellato

HQ

Dire che Rare Everwild è stato nell'inferno dello sviluppo è forse un'esagerazione quando si considerano progetti come Beyond Good & Evil, che spingono il termine a livelli astronomici. Ma è chiaro che la produzione del gioco non è stata un gioco da ragazzi perché è stato annunciato nel 2019 e francamente non abbiamo visto molto, se non nulla, di sostanza da quel giorno. Ci sono state voci e rapporti che suggeriscono che sia stato riavviato, e i recenti commenti del capo di Microsoft Gaming Phil Spencer hanno persino portato molti ad essere un po' ottimisti su Everwild . Tuttavia, questo sembra essere un ottimismo fuori luogo.

Diciamo questo perché VGC ha ora pubblicato un rapporto in cui affermano che Everwild è stato cancellato. Il rapporto rileva che, in linea con i recenti e devastanti licenziamenti che hanno visto oltre 9.000 dipendenti di Microsoft perdere il lavoro, anche i membri del team di Rare sono stati informati della possibilità di licenziare Everwild.

Non ci sono ancora conferme definitive da parte di Microsoft, Xbox o Rare, ma si prevede che la cancellazione porterà a licenziamenti man mano che Rare si adatta e sposta il suo team su altri progetti ove possibile, che ora sembra essere fondamentalmente solo Sea of Thieves, a meno che lo studio non abbia altri progetti segreti in cantiere.

Sei deluso nell'apprendere questa notizia?