Rapporto: Firesprite una volta stava lavorando a un'esperienza VR Breaking Bad

L'impegno di PlayStation in realtà virtuale è stato, nella migliore delle ipotesi, poco convinto, soprattutto per il sistema sequel, PS VR2. Tuttavia, sono stati realizzati alcuni titoli per il sistema, tra cui Horizon: Call of the Mountain, sviluppato da Firesprite, uno dei pochi studi su cui Sony si affida regolarmente per gli sforzi VR.

Sono stati anni difficili per Firesprite, che ha affrontato licenziamenti e cancellazioni di giochi, e in un periodo di incertezza e turbolenza, i collaboratori di MP1st hanno completato un'indagine sullo studio e hanno scoperto che un tempo stava lavorando a un progetto Breaking Bad basato sulla realtà virtuale.

Non è considerato un gioco, poiché Breaking Bad non si adatta naturalmente a una formula tradizionale di gioco, ma viene invece considerato un'esperienza VR, prodotta intorno al 2017 e 2018 e che veniva adattata per il sistema PSVR.

Il rapporto osserva che si trattava di un '"esperienza narrativa" e che sarebbe stata "simile ai primi giochi PlayStation VR come Stranger Things: The VR Experience, titoli di breve durata principalmente focalizzati su storie cinematografiche." Per quanto riguarda ciò che avremmo potuto vedere nel progetto, è stata menzionata una visita a casa e al cortile di Walter White, così come un periodo trascorso nel deserto del New Mexico.

È stato anche menzionato che il progetto è stato cancellato intorno al 2018, circa un anno dopo che un rapporto ha rivelato che il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, stava collaborando con Sony Interactive Entertainment a un progetto VR senza nome.

Avresti dato un'occhiata a un progetto di Breaking Bad in VR?