Rapporto: Gli analisti prevedono che il prezzo dell'hardware per videogiochi aumenti ulteriormente

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Questa generazione di console è stata completamente unica. Invece di aspettare i previsti tagli di prezzo su hardware sempre più prodotto in massa e invecchiato, i prezzi hanno continuato a salire. Il gaming su console era un'opzione economica e facile per chiunque volesse giocare, ma quei tempi sembrano essere finiti.

Ma le cose devono migliorare da qui in poi, giusto? No, purtroppo non sembra. Kotaku ha parlato con diversi analisti in un articolo interessante, che affermano unanimemente che le cose peggioreranno davvero. Uno di loro è Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato di Alinea Analytics, e non consegna nemmeno le notizie che sappiamo che speravi...

"Gli aumenti che stanno avvenendo ora sono indicatori ritardati, non il picco. I detentori di piattaforme e i produttori operano con contratti di fornitura a lungo termine e buffer di inventario che inizialmente proteggevano i prezzi al dettaglio. Con la scadenza di quei contratti, le aziende stanno rinegoziando i costi dei componenti al tasso gonfiato di oggi, e questa pressione si estende a tutto il settore."

Un'altra voce molto esperta è Mat Piscatella di Circana (che appare spesso nei nostri reportage grazie alla sua conoscenza enciclopedica delle vendite di giochi negli Stati Uniti), che afferma che il mercato del gaming "non si è mai trovato in questa situazione prima", una situazione che sta costringendo i produttori di console a fare "scelte molto difficili con un impatto a lungo termine."

Nessuno sembra credere che i prezzi torneranno mai a come erano prima del 2026, e un analista prevede che le persone inizieranno a essere spinte fuori dal mondo del gaming perché semplicemente diventerebbe troppo costoso.

In breve, aspettati che le cose peggiorino prima che possano migliorare di nuovo. Ostacoli sotto forma di dazi, guerra e carenze di componenti (causati in gran parte da un'industria dell'IA che sta acquistando tutto) fanno sì che le nuvole oscure all'orizzonte del gaming siano forse più oscure che mai.