Rapporto: GM sta pianificando un ritorno per la Chevrolet Camaro
Questo arriva dopo una sospensione nel 2023 a causa del calo delle vendite.
Un nuovo rapporto di Automotive News suggerisce che General Motors sta attivamente pianificando un ritorno della sua iconica muscle car, che potrebbe segnare il ritorno di uno dei nomi più riconoscibili del marchio pochi anni dopo la sua chiusura.
A quanto pare, Chevrolet sta lavorando a una Camaro di settima generazione, anche se non è ancora stata ufficialmente confermata. Si prevede che l'auto condividerà la sua architettura di base con la nuova generazione della Cadillac CT5, insieme a una nuova berlina Buick, indicando una spinta più ampia da parte di GM a riportare le auto tradizionali nella sua gamma.
Il tempismo sta iniziando a diventare chiaro. Questi rapporti indicano che la produzione potrebbe iniziare già nell'autunno 2027, con il nuovo modello probabilmente in arrivo come auto dell'anno modello 2028.
Questo rappresenterebbe un periodo di ricambio relativamente rapido. La precedente Camaro è terminata la produzione nel 2023 dopo un calo delle vendite, lasciando Chevrolet senza un diretto rivale per auto come la Ford Mustang per la prima volta in anni.