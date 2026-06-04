Rapporto: God of War: Laufey non è lontano anni, nonostante non abbia avuto una finestra di uscita a State of Play

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Come rivelazione finale alla presentazione PlayStation State of Play di questa settimana, c'è stata una grande quantità di hype e speculazioni intorno a God of War: Laufey. Tuttavia, a differenza di molti altri grandi giochi che hanno avuto la data di uscita insieme a rivelazioni di gameplay, trailer cinematografici e altro, God of War: Laufey ha semplicemente dichiarato che sarebbe "presto in arrivo" su PS5 e che era ancora in sviluppo.

Se stavi pensando di metterti in una camera criogenica fino alla data di uscita del gioco, potresti voler aspettare, dato che il giornalista e insider di Bloomberg Jason Schreier ha affermato che God of War: Laufey è più vicino di quanto pensi. "Non darei troppo peso al fatto che God of War: Laufey non abbia una data o una finestra di uscita — a differenza di molti altri grandi annunci, questo *non* è tra anni," ha scritto su Bluesky.

Potrebbe essere che God of War: Laufey stia semplicemente spostando il grande rilascio previsto per la fine dell'anno, ovvero Grand Theft Auto VI. Schreier ha detto che ogni gioco cerca di evitare la mega uscita di Rockstar in risposta a un commentatore. In un'altra risposta, ha anche affermato che arriverà prima del 2028, quindi forse, come Fable, sarà eliminato quest'inverno per uscire in tempo per la primavera del prossimo anno.

Potrebbe anche essere che God of War: Laufey non si stia ancora fissando una data di uscita affinché Sony possa concentrarsi sulla spinta di Wolverine della Marvel, che si trova nel periodo incredibilmente intenso subito prima che Grand Theft Auto VI esca presumibilmente.