Rapporto: Grand Theft Auto VI ha guadagnato 260 milioni di dollari nella prima settimana di preordini, potrebbe raggiungere i 5 miliardi al lancio

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Anche senza mostrare un gameplay adeguato. Anche senza un disco su cui leggere il gioco. Anche con un prezzo di 80 dollari associato alla Standard Edition base, Grand Theft Auto VI ha comunque incassato centinaia di milioni di dollari in preordini. Solo dalla sua prima settimana di servizio, se si deve credere ai rapporti recenti.

Mentre alcune previsioni affermavano che Grand Theft Auto VI aveva già generato 1 miliardo di dollari di ricavi dopo l'ingresso dei preordini, nuovi dati di Newzoo mostrano che probabilmente quel numero non è accurato, e invece è più probabile che siano stati realizzati circa 260 milioni di dollari nella prima settimana dopo la disponibilità del grande pulsante di pre-ordine per i fan. Si prevede che questa cifra aumenterà sempre di più durante il periodo di preordine, mentre Rockstar avvierà la sua campagna di marketing.

Quando arriverà il lancio, Newzoo prevede che Grand Theft Auto VI potrebbe guadagnare da 4,5 miliardi di dollari a 5,2 miliardi di dollari. Crede inoltre che Grand Theft Auto VI sia sulla buona strada per superare le aspettative. Anche nella fascia più bassa, si prevede che il gioco potrebbe vendere 37 milioni di unità solo nella prima settimana. "Anche con la lettura più conservativa, ovvero che GTA VI si carica più forte di qualsiasi titolo importante nel nostro dataset, raggiunge un numero enorme secondo qualsiasi standard storico," si legge nel rapporto.

Non c'è da stupirsi se tutti cercano di spostarsi dal lancio di Rockstar.