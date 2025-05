Rapporto: GTA VI ritardato per evitare l'ultra-crunch

HQ

Il giorno è arrivato quando Rockstar e Take-Two hanno annunciato una data di uscita per l'attesissimo GTA VI. Sfortunatamente per molti di noi, quella data è arrivata con un grande ritardo e invece di questo autunno, ora è il 26 maggio 2026. Ma secondo Jason Schreier, questo non è stato inaspettato e nessuno con cui ha parlato a Rockstar ha pensato che un'uscita nell'autunno 2025 sarebbe stata realistica per molto tempo:

"Nessuno con cui ho parlato in Rockstar credeva che l'autunno 2025 fosse una vera finestra da molto tempo ormai. Troppo lavoro, poco tempo e quello che sembra essere un vero desiderio da parte del management di evitare un crunch brutale. Lo slittamento di GTA VI al 2026 è sembrato inevitabile per mesi, se non di più".

Questo ovviamente ridisegna un po' il campo di gioco, molti sviluppatori hanno già annunciato che cercheranno di programmare le proprie uscite in modo che non si scontrino con GTA VI. Resta da vedere cosa accadrà per molti di questi ora.