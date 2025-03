Rapporto: Hollow Knight: Silksong in uscita a giugno

HQ

Quest'anno segna il terzo da quando Xbox ha rivelato tutta una serie di giochi al suo Summer Showcase, promettendo che li avremmo avuti tutti nei prossimi 12 mesi. Hollow Knight: Silksong era in quello show, ed è l'ultima volta che abbiamo visto qualcosa di sostanziale dell'atteso sequel del Team Cherry.

Anche se ci sono voluti più di 12 mesi per vedere il gioco, l'insider Extas1 (tramite TheGamer) afferma che non dovremo aspettare ancora molto. Crede che Silksong uscirà su Game Pass al più tardi a giugno "al più tardi".

A quanto pare, questa è la scadenza che Microsoft ha ricevuto per il lancio del gioco. Tuttavia, questo non significa che sia scolpito nella pietra che Silksong uscirà entro giugno. Di recente, Extas1 ha sbagliato qualcosa quando ha affermato che Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sarebbe stato eliminato in uno spettacolo estivo. Tuttavia, ha già avuto ragione, e fare un'affermazione così audace su qualcosa come Hollow Knight: Silksong è un grosso problema. Qualcosa che è improbabile che faccia per capriccio.

Tuttavia, come sempre, vi consigliamo di assumere più della dose giornaliera raccomandata di sale con questa voce, e non lasciate che il treno dell'hype di Silksong vi venga a prendere fino a quando non uscirà qualcosa di ufficiale.