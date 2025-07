Rapporto: i capi di EA vogliono vedere Battlefield 6 raggiungere i 100 milioni di giocatori

HQ

EA ama alzare l'asticella in modo astronomico. Forse è una ragione per cui molti dei suoi giochi recenti non sono stati all'altezza delle aspettative, dato che di recente EA Sports FC di tutte le cose non ha raggiunto i picchi che l'editore desidera, mentre Dragon Age: The Veilguard è considerato un mega flop nonostante abbia superato abbastanza rapidamente un milione di unità vendute. Si potrebbe pensare che i pezzi grossi dell'azienda imparino da questo e fissino obiettivi più ragionevoli, ma chiaramente non è così, almeno a giudicare da un recente rapporto relativo a Battlefield.

Ars Technica ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che i dirigenti di EA vogliono vedere l'imminente Battlefield 6 - come lo chiamiamo per il momento - raggiungere i 100 milioni di giocatori. Per riferimento, questo lo vedrebbe andare in punta di piedi con Call of Duty, qualcosa che il franchise non è mai riuscito a fare.

La cosa esilarante di questa aspettativa è che anche i dipendenti di EA sembrano rendersi conto della sua inutilità, con uno che afferma: "Ovviamente, Battlefield non ha mai raggiunto quei numeri prima. È importante capire che più o meno nello stesso periodo, il 2042 ne ha ottenuti solo 22 milioni", e un altro ha aggiunto: "Battlefield 1, il gioco di maggior successo del franchise in termini numerici, ha raggiunto "forse più di 30 milioni".

Certo, EA sta andando più in grande che mai per Battlefield 6, delineando un budget dichiarato di circa $ 400 milioni per il gioco nel 2023, qualcosa che si dice sia stato superato da tempo.

Senza sembrare cinico, sembra che EA abbia un altro Dragon Age: The Veilguard tra le mani qui, poiché sembra che il peso che Battlefield 6 porterà sulle sue spalle potrebbe essere troppo grande perché il gioco possa mai avere successo agli occhi di EA.

Sei sicuro di Battlefield 6 ?