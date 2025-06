Rapporto: i dipendenti di Bungie non sono stati informati del rinvio Marathon

HQ

Di recente, la triste notizia che il prossimo titolo multiplayer di Bungie Marathon è stato posticipato in modo significativo è stata confermata dopo che i tester si sono lamentati della mancanza di sfide e battaglie inadeguate che mancavano di profondità. Non è stata fissata una nuova data.

Ma un fattore che si dice sia alla base del fatto che Marathon non soddisfa le aspettative sono i problemi di Bungie. I dirigenti si sono dimessi in massa e ci sono state lamentele aperte sulla gestione, così come le notizie secondo cui Sony sta valutando la possibilità di assumere il controllo completo dello sviluppatore.

Se tutto questo è corretto, supponiamo che l'umore non sia stato esattamente migliorato quando abbiamo sentito parlare del ritardo, perché i dipendenti di Bungie non ne sono stati informati. In altre parole, ne hanno sentito parlare contemporaneamente al resto di noi. Almeno questo è ciò che afferma il giornalista di Forbes Paul Tassi tramite i social media, scrivendo che le informazioni provengono dai dipendenti di Bungie.

Se questo è vero, probabilmente non ci saranno facce felici in casa Bungie, anzi.