Rapporto: i giocatori Xbox giocano a più titoli diversi rispetto agli utenti PlayStation e Steam

Game Pass ha, ovviamente, cambiato il modo in cui molti di noi consumano i nostri giochi. Poiché gli abbonati hanno sempre accesso a un'enorme libreria di classici e a molte delle ultime uscite, non vi è alcun rischio finanziario nel provarli.

Questo porta a sospettare che gli utenti di Game Pass giochino più di altri, ma è davvero così? Ampere Analytics (grazie a Windows Central) ha ora scoperto in un nuovo rapporto che il mese scorso gli utenti Xbox hanno giocato in media a 5,7 giochi diversi. Si tratta di un numero leggermente superiore a Steam utenti che hanno giocato a giochi 4.5 e due in più rispetto ai 3.7 giochi giocati dai giocatori di PlayStation 5.

Qualcuno potrebbe obiettare che questo potrebbe essere stato un buon mese per Xbox e uno negativo per gli altri formati, ma anche Ampere Analytics commenta questo, scrivendo che la stessa relazione "è stata il caso da quando è iniziato il tracciamento di Ampere nell'agosto 2022".

Quando si tratta di tempo di gioco, tuttavia, il quadro è diverso e il rapporto afferma che il tempo di gioco per i giocatori Xbox "è molto più variabile rispetto alle altre piattaforme ed è fortemente influenzato dall'orario di Call of Duty". In termini di ore giocate, gli utenti di PlayStation 5 hanno giocato più a lungo con 12,7 ore, rispetto alle 11,9 ore di Steam e alle 7,7 ore di Xbox.