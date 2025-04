Rapporto: i giochi "Switch 2 Edition" includono solo la cartuccia Switch standard e un codice download

HQ

Per coloro che speravano che i giochi Switch 2 Edition venissero forniti con una cartuccia unica, questa notizia sarà probabilmente una grande delusione, soprattutto per chiunque sia preoccupato per la conservazione del gioco per il futuro.

Nintendo ha ora chiarito che i giochi Switch 2 Edition includeranno solo una cartuccia Switch standard della vecchia scuola. Tuttavia, sarà incluso anche un codice download, che garantisce l'accesso all'aggiornamento Switch 2 del gioco.

Questo rende innegabilmente l'intera idea di acquistare versioni fisiche dei giochi Switch 2 Edition piuttosto inutile, a meno che tutti i dati aggiornati non siano già inclusi nella confezione (il che non sembra essere il caso). Alcuni dei titoli confermati che saranno interessati da questo sono: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land e Metroid Prime 4: Beyond.

Cosa ne pensi del fatto che gli aggiornamenti di Switch 2 siano solo digitali?