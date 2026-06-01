Rapporto: i remake di Baldur's Gate 1 e 2 in sviluppo da parte di Wizards of the Coast

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Siamo già in quella settimana dell'anno in cui tutto è possibile—dalle più grandi delusioni su ciò che manca alle più grandi gioie delle sorprese. Forse questo annuncio rientra più nella seconda categoria.

Secondo i rapporti di PC Gamer, Wizards of the Coast sta preparando remake sia di Baldur's Gate 1 che di Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, in cui si dice sia coinvolto l'allora lead designer di Bioware, Kevin Martens. Martens è stata una figura chiave nello sviluppo dei videogiochi fantasy da allora ad oggi. Dopo aver lavorato su Baldur's Gate 2 e Mass Effect, ha lasciato Bioware per unirsi a Blizzard, dove ha ricoperto il ruolo di lead content designer per Diablo III.

A un certo punto tra allora e oggi, Martens è tornato a Wizards of the Coast, dove apparentemente ha supportato lo sviluppo di Exodus con Archetype Entertainment, e ora sembra concentrarsi specificamente sul remake di Baldur's Gate 2, secondo la fonte dell'emittente. Si riporta inoltre che i piani di Wizards of the Coast prevedono di pubblicare questi due titoli rinnovati prima di un "inevitabile" Baldur's Gate 4, ora senza Larian Studios, forse puntando a un'uscita vicino alla prima della serie sequel di Baldur's Gate 3 attualmente in produzione su HBO.

La portata o la profondità di questi potenziali remake di Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 non è chiaro, ma sarebbe improbabile che il risultato finale preveda di trattarli allo stesso modo del terzo capitolo, che richiederebbe uno sforzo e un budget titanici per trasformare quelle centinaia o migliaia di ore in un titolo moderno. Tuttavia, ristrutturare il gameplay in un ibrido tra azione in tempo reale e combattimento a turni sarebbe certamente plausibile.

Giocheresti ai remake di Baldur's Gate 1 e 2?