Rapporto: il 20% dei ricavi di Steam va in Svezia

Come svedese, hai tutte le ragioni per stare dritto. Nuovi dati mostrano che le aziende svedesi dominavano il mercato del gaming, almeno su Steam, dove ben il 20% dei ricavi andava a un gioco sviluppato in Svezia o in altro modo collegato a esso. Questo secondo i dati di Alinea Analytics.

Questi sono numeri molto impressionanti considerando la feroce concorrenza globale e, secondo Alinea, cinque dei dieci giochi più venduti su Steam nell'ultimo anno provengono dalla Svezia. Tra questi ci sono Arc Raiders e Battlefield 6. Il rapporto afferma quanto segue:

"La Svezia rappresenta circa il 20% dei ricavi lordi di Steam nel 2025 e, nella finestra di rilascio 2024-2025, gli sviluppatori svedesi hanno consegnato cinque dei dieci bestseller globali di Steam (Battlefield 6, R.E.P.O., Peak, ARC Raiders e Split Fiction)"

"Più di 1.100 aziende di videogiochi si concentrano intorno a Stoccolma, Malmö e Göteborg, producendo franchise AAA (Battlefield, Indiana Jones, il catalogo Paradox), dominio della sopravvivenza (Valheim, V Rising), svolte virali indie (R.E.P.O, RV There Yet?) e Helldivers II — il titolo first-party più venduto di Sony fino ad oggi"

Alinea ritiene che la forte cultura videoludica svedese - tre decenni di esperienza, innovazione tecnica e creatività - sia la base del successo piuttosto che le strategie di raccolta soldi a breve termine.