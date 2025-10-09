Rapporto: il 48% dei giocatori del mondo sono donne

HQ

Per molto tempo, i videogiochi sono stati visti principalmente come un hobby per i maschi. La maggior parte delle persone probabilmente sospetta che questo sia cambiato in modo significativo nel corso dei decenni, ma com'è la situazione oggi?

Secondo il rapporto 2025 Global Power of Play ( grazie GamesIndustry.biz) dell'Entertainment Software Association, c'è sostanzialmente un'uguaglianza totale quando si tratta di quante persone giocano. Lo studio è stato condotto su 24.216 giocatori attivi di età superiore ai 16 anni che giocano ogni settimana e mostra che circa il 48% di tutti i giocatori sono donne.

Con cifre così incredibilmente uniformi, si potrebbe intuire che in molte regioni giocano più donne che uomini e in 10 dei 21 paesi partecipanti ci sono in realtà molte più giocatrici, tra cui Brasile, Sudafrica e Stati Uniti. Il CEO dell'ESA, Stanely Pierre-Louis, afferma che gli smartphone sono il formato di gioco preferito sia dagli uomini che dalle donne:

"Mentre il mobile è il dispositivo preferito dalle donne (il 64% gioca su dispositivi mobili), quasi la metà degli uomini gioca su dispositivi mobili ed è anche il loro dispositivo più utilizzato, quindi il divario non è così ampio come si potrebbe sospettare".

Le cifre sembrano più o meno come ti aspettavi, o sono più o meno inclinate in una direzione o nell'altra?