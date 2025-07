Rapporto: il dirigente di Xbox ha stabilito condizioni impossibili per gli studi da soddisfare e l'emorragia "non è finita"

HQ

Se pensavate che licenziare il 20% della forza lavoro di Xbox in un colpo solo fosse orribile (lo è), abbiamo di nuovo una brutta notizia. O, almeno, l'anticipazione di cattive notizie.

Il giornalista di Windows Central e insider di Xbox ha twittato durante il fine settimana che il direttore finanziario di Microsoft, Amy Hood, ha fissato un obiettivo di profitto assolutamente "irrealistico" per Xbox e che il mancato raggiungimento porterà probabilmente a ulteriori licenziamenti all'interno della divisione in futuro.

"Il CFO di Microsoft, Amy Hood, ha dato a Xbox un requisito finanziario assolutamente irrealistico che continuerà a danneggiare la divisione. Non è finita".

Nello stesso thread di X, l'editor di The Verge Tom War ren si unisce alla conversazione sottolineando che l'acquisizione di Activision Blizzard King ha costretto Microsoft a stabilire margini più stretti per recuperare quell'investimento alla luce del fatto che Game Pass non sta ancora facendo i soldi che si aspetta, cosa con cui Corden non è d'accordo.

In ogni caso, sembra che l'emorragia di sviluppatori e progetti chiusi all'interno di Xbox non sembri essere finita.