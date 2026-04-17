Rapporto: il Fairgames di Sony sta cambiando di direzione per diventare uno sparatore di estrazione

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Mentre molti degli sforzi di Sony per il live-service vengono lasciati a terra come cubetti di ghiaccio calacciati sotto il frigorifero, alcuni progetti sono così avanti che sembra che vedranno la luce, anche se l'editore ha in gran parte rinunciato a essere una potenza multiplayer. Uno di questi giochi è Fairgames, o Fairgame$ a seconda di quanto ti senti ribelle. Inizialmente rappresentato come uno sparatutto con rapine, sembra che il gioco stia prendendo una svolta significativa verso un nuovo genere multiplayer.

Secondo Insider Gaming, Fairgames sarà reinventato come uno sparatutto di estrazione, con una delle modalità del gioco, Cargo Heist, che avrà una forte atmosfera da sparatutto a estrazione. In sostanza, ruota attorno ai giocatori che sfondano una cassaforte, raccogliono denaro, prendono bottino o lo intercettano dagli altri giocatori, e ne ottengono il più possibile tramite estrazione.

Gli sparatutto a estrazione sembrano davvero la nuova e tendente esperienza multiplayer, e quando ARC Raiders raggiunge i 12 milioni di giocatori, si capisce perché gli studi vogliano emulare quel tipo di successo. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi con il rilascio di un nuovo sparatutto estrattivo da parte di Sony oltre a Marathon di Bungie, poiché c'è sempre la possibilità che questi tipi di giochi si mangino a vicenda. Dopotutto, ci sono solo un certo numero di giocatori con un certo tempo per giocare ogni giorno.