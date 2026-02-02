Rapporto: Il gaming su PC è destinato a diminuire fino al 9% a causa della costruzione di infrastrutture IA

HQ

È abbastanza chiaro, dai prezzi attuali della RAM - e presto anche dagli SSD - che la spinta a espandere l'infrastruttura AI sta rendendo più difficile per i consumatori comuni acquistare componenti per hardware da gaming standard. C'è un ampio consenso sul fatto che questo avrà un impatto piuttosto drastico sul mercato, e ora sono previsti numeri concreti per descrivere come potrebbe essere tale impatto.

PC World ha recentemente intervistato l'analista di settore Dr. Ian Cutress, che ha sottolineato che, a causa degli accordi tra Nvidia e Intel - e di ulteriori accordi tra queste due e produttori come Asus e Acer - tutti focalizzati sull'espansione dell'infrastruttura di intelligenza artificiale, gli aumenti dei prezzi saranno piuttosto significativi.

Si stima che questo possa colpire il mercato del gaming su PC, e le vendite di componenti orientate al consumatore in generale, fino al 9%, e ciò è dovuto solo alla carenza di RAM.

"I produttori di chip sono meno interessati a lanciare nuovi prodotti per PC perché il mercato è in declino nel breve termine."

Viene poi sottolineato che questi produttori si stanno tutti rivolgendo all'IA "per guadagnare velocemente".