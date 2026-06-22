Rapporto: Il gioco horror cancellato di Wizards of the Coast ti avrebbe visto affrontare versioni robotiche di te stesso

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Sono emersi nuovi dettagli dal gioco horror cancellato di Wizards of the Coast, sviluppato dalle persone che lavorano presso lo studio Skeleton Key di Austin. Fondato dal veterano di BioWare Christian Dailey nel 2022, lo studio ha cancellato il progetto, noto come Sundown, per poi passare a lavorare sul suo secondo titolo, che stava sviluppando contemporaneamente.

Ora, MP1st arriva con alcune informazioni fresche sul gioco. Secondo il rapporto dell'emittente, avrebbe seguito Ava, ex compagna di una rinomata scienziata Victoria, scomparsa in circostanze misteriose.

Il gioco avrebbe mescolato fantascienza con elementi survival horror, mentre Ava cerca un prezioso pezzo di tecnologia all'interno della vecchia struttura di Victoria. Lì incontrerà cyborg e versioni robotiche di se stessa, che agiscono come una mente alveare, rispecchiando la sua personalità e adattandosi al suo comportamento. I giocatori avrebbero combattuto questi robot usando una varietà di armi e avevano oggetti curative speciali ispirati all'ambientazione neo-vittoriana. Si accenna a un enorme robot umanoide chiamato Alex, che ti suonerà canzoni iconiche degli anni '70 e '80 mentre ti dà la caccia. Questi concetti non verranno mai messi alla luce in un videogioco, ma offrono uno sguardo interessante su quello che avrebbe potuto essere il debutto di Skeleton Key. Al momento sta lavorando al suo secondo titolo, che è attualmente in fase di pre-produzione.