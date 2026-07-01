Rapporto: il gioco OD di Kojima Productions sfugge alla 'purga' di Xbox

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Questi sono tempi cruciali per l'industria dei videogiochi e per la posizione continua di Xbox all'avanguardia del settore. Come abbiamo già riportato, la divisione gaming di Xbox sta intraprendendo una grande ristrutturazione degli studi, del personale e dei contenuti che riguardano tutti i dipartimenti, inclusa la pausa degli accordi per le uscite di Game Pass, la chiusura di studi come Compulsion Games e Ninja Theory e il ritiro dei finanziamenti ai progetti esterni, come annunciato ieri sera riguardo a IO Interactive e al suo Progetto Fantasy - anche se sembra che quest'ultimo andrà avanti anche senza i finanziamenti di Microsoft.

Detto ciò, sembra che ci siano titoli che sono al sicuro da questa 'purga' di studi e progetti su Xbox, e uno di questi è OD, il misterioso gioco di Kojima Productions di cui ancora sappiamo quasi nulla. Secondo fonti di IGN, il progetto di Hideo Kojima è sicuro e Xbox Publishing continuerà a supportarlo. L'azienda ha anche promesso, in dichiarazioni a Bloomberg, che non ridurrà i suoi investimenti nei videogiochi.

"Non ridurremo il nostro investimento totale nei videogiochi. Prevediamo di investire più o meno la stessa quantità di contenuti dell'anno scorso. Ciò che sta cambiando è dove investiamo e il tipo di progetti che sosteniamo."

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, l'anno finanziario di Microsoft è ormai giunto al termine e ci sono timori che la chiusura di diversi studi di sviluppo e il licenziamento di migliaia di dipendenti dell'azienda vengano confermati nei prossimi giorni.