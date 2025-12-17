Rapporto: Il problema del lag con Gamecube su Switch Online sembra essere stato risolto

HQ

Nintendo spesso fa le cose in modo silenzioso e, invece di annunciare qualcosa giorni o settimane prima, può semplicemente pubblicare qualcosa di atteso con ansia e poi commentare a malapena. E sembra che Nintendo abbia fatto proprio questo.

Tramite Resetera, è stato ora notato che i giochi Gamecube precedentemente rallentati inclusi nell'abbonamento Switch Online + Expansion Pack sembrano ora essere stati risolti. Tutti tranne uno dei giochi sono considerati significativamente più veloci, il che è particolarmente una buona notizia per chi gioca a titoli ad alta reazione come F-Zero GX e Soul Calibur II.

Qual è quindi l'unica eccezione? Beh, The Legend of Zelda: The Wind Waker. Per qualche motivo sconosciuto, è ancora lag, ma si spera sia solo questione di tempo prima che venga risolto anche questo - e il problema possa essere riportato ai libri di storia.