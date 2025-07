Rapporto: Il prossimo film di Superman potrebbe richiedere un po' di tempo poiché Wonder Woman è stato accelerato

È stato solo un mese fa che il capo del film DC James Gunn ha confermato che un filmWonder Woman è in lavorazione. Questo potrebbe portare a sospettare che ci vorranno anni prima che sia pronto per il rilascio, ma non sembra essere necessariamente così.

Variety ora riporta che DC e Warner non si affretteranno a realizzare un nuovo film di Superman nonostante il successo del film che è stato presentato in anteprima una settimana fa. Invece, ora scelgono di accelerare e dare priorità a Wonder Woman:

"Sebbene la Warner Bros. abbia opzioni di sequel su Corenswet e Brosnahan, l'annuncio di un sequel non sembra essere imminente. Invece, le fonti dicono che lo studio sta accelerando un film Wonder Woman. E lo studio è entusiasta della bozza della sceneggiatura appena presentata da Matt Reeves per il sequel di The Batman".

Gunn ha confermato che vedremo David Corenswet nei panni di Superman prima dell'inevitabile sequel, ed è probabile che si tratti di Supergirl, che sarà presentato in anteprima nel giugno 2026. Oltre a ciò, abbiamo anche Peacemaker: Stagione 2 e Lanterne da aspettarsi, oltre a un film horror basato su Clayface.

In altre parole, non mancherà di certo l'intrattenimento DC anche senza Superman, e forse possiamo sperare in Wonder Woman nel 2027 se il progetto sarà accelerato e dotato delle risorse necessarie. Chi interpreterà l'eroina titolare dopo Gal Gadot è ancora da determinare, ma lo stesso James Gunn ha recentemente dichiarato che pensa che Adria Arjona sarebbe una scelta "fantastica ".