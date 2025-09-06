Rapporto: Il reboot di Saints Row era inizialmente previsto come un sequel Saints Row: The Third

HQ

Il reboot di Saints Row non è andato bene come la gente voleva. Che lo odiate o che pensiate che abbia avuto una brutta fine, il flop del gioco ha portato alla chiusura di Volition e, apparentemente, alla fine del franchise nel suo complesso. Ma potrebbe non essere finita così male.

Secondo lo YouTuber mrsaintsgodzilla21 (grazie, TheGamer), Volition stava apparentemente lavorando a un gioco molto diverso nel 2019. Lo YouTuber afferma di aver visitato l'ufficio e di aver visto che il nuovo Saints Row si chiamava apparentemente Saints Row Cinco e che avrebbe fatto seguito agli eventi di Saints Row: The Third.

È arrivato THQ Nordic, tuttavia, e la storia è cambiata. Lo sviluppo del quinto Saints Row era apparentemente così lontano che il doppiatore di Pierce aveva già registrato nuove battute. Questo seguito avrebbe anche scartato gli eventi di Saints Row 4, rendendoli non canonici.

Questo non è stato confermato da fonti ufficiali, quindi diremmo di tenere a portata di mano una saliera per una voce del genere. Ma probabilmente spezzerà il cuore dei fan di Saints Row sapere che erano così vicini a ottenere ciò che volevano, solo per ricevere ciò che non avevano mai chiesto.