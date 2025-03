Rapporto: Il ritardo di Grand Theft Auto VI potrebbe avere conseguenze significative per l'industria dei giochi

HQ

Se tutto va secondo i piani, cosa che speriamo sinceramente, Grand Theft Auto VI uscirà questo autunno. Potrebbe benissimo diventare il più grande lancio di videogiochi della storia, con il potenziale per generare oltre 3 miliardi di dollari di entrate entro il suo primo anno.

Ma il gioco di Rockstar non è solo molto atteso, è anche qualcosa che molte aziende di giochi temono. Perché Grand Theft Auto VI proietta una lunga ombra, e nessun altro sviluppatore vorrà rilasciare nulla di nuovo vicino ad esso. Ciò costringe molti studi a pianificare i loro prossimi lanci intorno al gioco, il che rappresenta anche un grosso rischio, soprattutto se Grand Theft Auto VI finisce per essere ritardato.

Ben Foster, consulente senior presso la società di analisi Newzoo, ha recentemente descritto come un ritardo nel lancio di GTA VI potrebbe avere conseguenze devastanti per molte altre aziende del settore. Se il gioco dovesse essere posticipato di diversi mesi, potrebbe creare un buco nero – un enorme vuoto nel programma di rilascio – e costringere gli studi a lanciare durante un periodo di minore attività del mercato o a posticipare completamente i propri titoli.

In un'intervista con PC Gamer, Foster ha dichiarato:

"Se sei un'azienda di giochi che sta trattenendo il fiato in attesa dell'uscita di GTA 6, e poi viene ritardato di tre, quattro, cinque, sei mesi, cosa fai? O devi essere in grado di lanciarti in quel grande buco nero che è stato lasciato aperto ora, o devi estendere il tuo tasso di esecuzione di altri sei mesi - sono certo che alcune aziende andranno in crisi a causa di ciò, giusto?"

In breve, un ritardo non avrebbe solo un impatto su Take-Two Interactive, ma potrebbe avere implicazioni più ampie per l'intero settore, rendendo potenzialmente questo autunno arido e senza incidenti per i giochi. Quindi speriamo tutti che Grand Theft Auto VI finisca in tempo.

