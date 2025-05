Rapporto: Il secondo film di Mario si chiamerà Super Mario World

HQ

Sembra che finalmente sappiamo come Nintendo e Universal chiameranno il sequel di The Super Mario Bros. Movie. Il seguito animato è stato menzionato in un articolo di NBC Universal, in cui la società di produzione ha messo in luce la sua futura lista di intrattenimento, un breve cenno al film che affermava di andare sotto il soprannome di Super Mario World.

Da allora questo riferimento è stato cancellato dal rapporto, ma non prima che altri se ne accorgessero e riuscissero a segnalarlo, come Nintendo Life. Vale la pena essere consapevoli del fatto che, dal momento che il film non prevede di debuttare nei cinema fino ad aprile 2026, il nome potrebbe cambiare, ma sembra che questo sia il nostro primo indizio della direzione che Nintendo e Universal stanno prendendo con questo attesissimo sequel.

Sei entusiasta del seguito del film di Mario e quali personaggi vorresti vedere apparire?