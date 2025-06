Rapporto: Just Cause 5 era in fase di sviluppo presso Sumo Digital, ma è stato eliminato due anni fa

Sono passati ormai sette anni da Just Cause 4 e, sebbene ci siano state voci di un sequel, nulla si è concretizzato. Ora, Mp1st riporta che sembra che Just Cause 5 fosse effettivamente in fase di realizzazione, sviluppato dallo studio britannico Sumo Digital.

Un ex dipendente ha rivelato su LinkedIn di aver lavorato sugli aspetti del veicolo di Just Cause 5, ma che tutto è stato chiuso nel 2023. Non abbiamo spiegazioni sul motivo per cui Square Enix (che possiede il marchio) abbia preso questa decisione, ma dimostra che, fino a soli due anni fa, avevano ancora la priorità alla serie ed erano disposti a investire in essa, il che si spera significhi che qualcun altro può riprendere il gioco.

Mp1st osserva che le informazioni corrispondono ad altri elenchi di LinkedIn della stessa epoca, in cui le persone di Sumo spesso menzionavano che stavano lavorando a un titolo open-world segreto in una serie consolidata, e sembra ragionevole presumere che la cancellazione sia almeno in parte dietro i grandi licenziamenti che Sumo Digital ha fatto da allora.