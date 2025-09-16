Rapporto: la Call of Duty League tornerà nel Regno Unito nel 2026

HQ

Quando è stato lanciato, c'erano grandi ambizioni per il Call of Duty League, ambizioni che erano in qualche modo somiglianti al Overwatch League. C'era l'idea di creare un campionato globale con squadre situate in tutto il mondo e ognuna ospitante l'una con l'altra, sviluppando alla fine un vero formato di campionato globale diverso da qualsiasi altro. Tuttavia, la CDL non si è mai espansa abbastanza da far sì che ciò accadesse, e l'OWL alla fine è crollata, uno sviluppo che ha visto la CDL rimanere a suo agio nel suo panorama più piccolo di dimensioni nordamericane.

Tuttavia, di recente il CDL si è ramificato di nuovo. Ci sono stati eventi accaduti al di fuori degli Stati Uniti e i Las Vegas Falcons si sono persino trasferiti in Arabia Saudita, e ora, sulla base di ciò, un rapporto ha fatto il giro che suggerisce che la stagione 2026 vedrà più azione lontano dagli Stati Uniti.

Dexerto osserva che ci sono piani per un evento CDL nel Regno Unito nel 2026. Non sono state condivise informazioni ufficiali su questo fronte, ma si prevede che l'evento si allineerà con l'evento DreamHack previsto per marzo 2026, il che significa che dovremmo aspettarci che accada qualcosa intorno al 26-29 marzo. Si dice anche che sia il secondo Major della stagione che si svolgerà nel Regno Unito, il tutto prima che il quarto avvenga a Parigi più avanti nel corso dell'anno.

Si pensa che la sede sarà quindi il National Exhibition Centre (NEC), il che significa che accadrà anche a Birmingham e non a Londra.

Pensi che sia giunto il momento per il CDL di espandersi più spesso?