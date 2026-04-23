Rapporto: La Ferrari Luce costerà una fortuna - anche per gli standard Ferrari
Se fosse vero, costerebbe circa il doppio di un Roma.
Le Ferrari sono generalmente molto costose, ma i modelli offerti scalano in realtà parecchio, spaziando dalle GT prodotte in serie più "economiche" ai loro esclusivi mostri hypercar su circuito. Mentre alcuni pensavano che il primo EV del marchio sarebbe stato più accessibile, non sembra essere così.
Secondo un rapporto di Bloomberg, la Ferrari Luce, prevista per il 2028, partirà da circa 550.000 €, rendendola l'auto più costosa della gamma attuale Ferrari, a parte le edizioni speciali più esclusive.
Sembra che questo prezzo sia preliminare, il che significa che potrebbe cambiare leggermente, ma Bloomberg sostiene che la Luce non sarà tra i modelli più accessibili come la Roma. Infatti, se questo prezzo verrà mantenuto, la Luce costerà due volte più della Roma.
Si prevede che il Luce venga completamente presentato il mese prossimo a Roma.