Rapporto: La maggior parte del team di sviluppo Wuchang: Fallen Feathers ' è stata licenziata dopo aver rifiutato la riassegnazione del lavoro di supporto

HQ

Wuchang: Fallen Feathers è una storia interessante quando si parla di Soulslike. Inizialmente aperto con recensioni negative, il gioco riuscì comunque a battere record per quanto riguarda il numero di giocatori ed era considerato anche un forte successo di vendita. Nonostante questi due fattori a suo favore, sembra che lo sviluppatore del gioco, Leenzee Games, sia stato ridotto a una squadra ridotta.

Questo proviene da SavePointGaming, che cita un rapporto dell'emittente cinese GamerSky, affermando che il team principale di sviluppo di Leenzee è stato licenziato dopo la partenza del direttore del gioco di Wuchang, Xia Siyuan, che avrebbe lasciato l'azienda per licenziamento qualche tempo prima del Capodanno Lunare. Con la sua partenza, gran parte dello staff di sviluppo ricevette nuovo lavoro, riassegnandosi a esternalizzare o a supporto all'interno di altri progetti.

La maggior parte del personale ha rifiutato e, secondo la storia, è stata quindi licenziata. Non è stato confermato nulla di ufficiale da parte di Leenzee, ma diversi importanti media stanno ora riportando la stessa cosa. Questo significa che Wuchang: Fallen Feathers potrebbe non offrire più importanti aggiornamenti di contenuto, e le speranze di un'espansione potrebbero svanire in questo momento.