Rapporto: la prossima Xbox eseguirà sia titoli Windows che Xbox Series X

Non solo ci sono state molte fughe di notizie sulla nuova console Xbox in arrivo, cosa che sostengono noti addetti ai lavori sono accurati, ma anche la stessa Microsoft ha alimentato le voci sulla console in arrivo. Ora è il momento di un altro giro di informazioni, per gentile concessione di Windows Central.

Hanno un sacco di nuovi dati sulla console, che sembra davvero essere l'ibrido PC di cui si è parlato così spesso. Ciò consente di utilizzarlo per eseguire diversi negozi di giochi e quindi ottenere una libreria molto più ampia, ma anche di eseguirlo come una normale console Xbox. Oltre a questo, vengono rivendicati una serie di altri vantaggi del concetto. Scrivono:

"La prossima generazione di Xbox di Microsoft sarà un PC Windows con un'esperienza simile a quella di una console, che consentirà agli utenti di accedere all'intera libreria Xbox ed eseguire applicazioni Windows. Sarà caratterizzato da un'interfaccia ottimizzata per la TV, supporto per Xbox Game Pass e nessun paywall multiplayer".

Se le informazioni sono corrette, i giorni in cui si pagava una quota per giocare online su Xbox sono finiti. Tuttavia, c'è dell'altro da aspettarsi, tra cui la piena retrocompatibilità con Xbox Series X, e quindi anche con Xbox One e, in una certa misura, con Xbox e Xbox 360:

"La nuova Xbox sarà anche retrocompatibile ed eseguirà tutti i giochi che la Series X|S può eseguire oggi (questo significa tutti i giochi OG compatibili con Xbox Back, tutti i giochi compatibili con Xbox 360, tutti i giochi Xbox One compatibili e tutti i giochi Xbox Series X|S attuali e futuri) e utilizzerà il nuovo silicio di AMD per migliorare le prestazioni".

Emozionante, ovviamente, ma ci assicurano anche che sarà ancora una console normale, per chi la desidera.

"La differenza tra la console Xbox e un PC Windows tradizionale è che sembrerà una console Xbox tradizionale. L'esperienza di onboarding sarà simile a quella che si ottiene oggi su console e, se lo si desidera, si può rimanere completamente all'interno dell'ecosistema Xbox, senza mai toccare Windows stesso".

Ma se desideri giocare ai giochi PlayStation di Sony, ad esempio, puoi utilizzare la modalità Windows per farlo:

"L'uscita da Windows sarà per coloro che desiderano accedere a giochi tradizionalmente non disponibili su Xbox, inclusi i giochi PlayStation su Steam, i giochi per mouse e tastiera come League of Legends, o anche i giochi classici di GOG e simili".

Ti consigliamo di dare un'occhiata al rapporto completo, che contiene anche molte altre curiosità su ciò che Microsoft ha in serbo per la sua prossima console.

Indipendentemente dall'accuratezza del rapporto non verificato, cosa ne pensi di questo concetto?