Rapporto: La serie Robocop è finalmente stata approvata da Amazon dopo anni di incertezza

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I piani di Amazon per una serie Robocop sono stati discussi per anni, ma senza risultati concreti a riguardo. Un anno e mezzo fa, sono emersi voci secondo cui era stato trovato un produttore per la serie, e molti si aspettavano che le cose iniziassero a muoversi - ma ciò non è accaduto.

Ora, però, arrivano notizie promettenti da The Ankler, che sostiene di avere uno scoop esclusivo secondo cui la serie è stata ufficialmente approvata da Amazon ed è ora pronta per la produzione. Non è però certo se il produttore James Wan (Saw, The Conjuring, Insidious) e lo showrunner Peter Ocko (Moonhaven), entrambi coinvolti nel progetto nel 2024, siano ancora coinvolti.

Speriamo di scoprire di più nel prossimo futuro, perché probabilmente non siamo gli unici a non essere ancora pronti a sparire lo champagne (non alcolico) dopo tutti i colpi di scena che ha attraversato il reboot di Robocop.