Rapporto: Le guerre delle console di nuova generazione saranno decise dai framerate piuttosto che dalla grafica

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Potrebbe sembrare che ci restino anni di vita nella moderna generazione delle console, ma se guardiamo alle tendenze delle ultime generazioni, potremmo immaginare che la PlayStation 6 e qualunque cosa Xbox chiamerà Project Helix potrebbero uscire entro un paio d'anni. La crisi mondiale della RAM potrebbe rimandare un po' quella data, ma presto sembra che le linee di battaglia saranno tracciate e le guerre delle console ricomincierà.

Il YouTuber Moore's Law is Dead (tramite GamingBolt) ha un nuovo video dedicato alla potenza delle console in arrivo. Vale la pena notare che sta solo speculando, non avendo visto il nuovo hardware in azione, ma crede che la situazione sarà che Project Helix avrà potenzialmente più potenza di calcolo, mentre Sony opterà per un raffreddamento migliore nel suo sistema per far girare giochi più impegnativi più a lungo senza surriscaldarsi.

Questo non dovrebbe sorprendere nessuno, come abbiamo visto nel 2020 con Xbox Series X rispetto a PS5, dove la Xbox si è rivelata la console più potente, ma la PS5 aveva un vantaggio in termini di raffreddamento. La Legge di Moore osserva che le specifiche e le differenze tra loro, da quanto ha sentito, sembrano "un po' simili alla generazione precedente." Dice che sembra che una console sia stata realizzata per 144 fps a 4K, mentre l'altra si ottimizza per 60 fps a 4K.

Anche se a quanto pare ci sono ben 84 fotogrammi di differenza tra uno e l'altro, questo avrà poca importanza una volta che i giochi inizieranno a uscire sugli scaffali. Come abbiamo visto in questa generazione, va bene dire che si può ottenere così tante prestazioni, ma conta davvero solo se si vede quella performance riflessa nei giochi che si giocano. Con molti giocatori che hanno monitor o schermi che arrivano fino a 120Hz, i benefici che vedrai con frame rate folli potrebbero non essere così impressionanti come pensi all'inizio.