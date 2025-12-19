Rapporto: Le proiezioni di prova anticipate Supergirl indicano un film piuttosto promettente

HQ

A sei mesi dalla prima e all'uscita del primo trailer, DC e Warner hanno ora iniziato a mostrare Supergirl per testare il pubblico e vedere cosa funziona e cosa no. Secondo due noti addetti ai lavori del cinema, le recensioni variano da leggermente tiepide a positive.

Cryptic HD Quality scrive che la gente non era del tutto convinta, anche se non era un brutto film, con il protagonista (interpretato da Milly Alcock) che riceveva elosi, mentre il cattivo sarebbe più anonimo:

"Sì, Supergirl ho fatto una prova di screening. Circa 2 ore e 5 minuti. Da quello che ho sentito, il feedback non è stato granché, ma non è stato un brutto film. Alcune scene brillavano molto di più. Milly viene lodata per la sua interpretazione nel ruolo. Lobo ha 2 combattimenti. Il cattivo è deludente."

Tuttavia, un altro noto insider, Daniel Richtman, è più positivo. Dopo aver ricevuto feedback da diverse persone, scrive brevemente della proiezione:

"Ieri si è tenuto un test di prova per Supergirl, e ho sentito solo cose positive da diverse persone."

Come accennato sopra, il primo rivela anche la durata di due ore e cinque minuti, che potrebbe (e probabilmente cambierà) in una certa misura, poiché le proiezioni di prova sono condotte proprio per ottimizzare.

Per chi vuole vedere Milly nei panni di Kara Zor-El/Supergirl in azione, potete vedere Superman su HBO Max, tra gli altri luoghi, dove appare in una breve scena. Altrimenti, potete guardare qui il primo trailer, dove abbiamo anche un rapido scorcio di Jason Momoa nel ruolo di Lobo. Il film debutta il 26 giugno.