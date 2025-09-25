Rapporto: Le riprese di Edge of Tomorrow 2 iniziano l'anno prossimo
Dopo quasi un decennio, il cult d'azione fantascientifico Edge of Tomorrow si sta finalmente preparando per un sequel.
Sono passati quasi dieci anni dall'ultima volta che siamo andati a combattere al fianco di Tom Cruise ed Emily Blunt nel Edge of Tomorrow. Il film potrebbe aver ricevuto un'accoglienza tiepida, ma nel corso degli anni si è guadagnato un seguito di culto devoto. Le voci di un seguito circolano da un po' di tempo e, secondo nuovi rapporti, sia Cruise che Blunt sono pronti a riprendere i rispettivi ruoli il prossimo anno, quando è previsto l'inizio della produzione. Si dice che anche il regista Doug Liman tornerà, con Christopher McQuarrie che si occuperà della sceneggiatura.
L'improvvisa rinascita di Edge of Tomorrow 2 sul radar del settore è legata a Deeper, il progetto subacqueo ad alto budget di Cruise con Ana de Armas che è stato accantonato a causa dei costi di produzione fuori controllo.
Sei eccitato e speranzoso per Edge of Tomorrow 2?