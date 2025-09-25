Rapporto: Le riprese di Edge of Tomorrow 2 iniziano l'anno prossimo

Sono passati quasi dieci anni dall'ultima volta che siamo andati a combattere al fianco di Tom Cruise ed Emily Blunt nel Edge of Tomorrow. Il film potrebbe aver ricevuto un'accoglienza tiepida, ma nel corso degli anni si è guadagnato un seguito di culto devoto. Le voci di un seguito circolano da un po' di tempo e, secondo nuovi rapporti, sia Cruise che Blunt sono pronti a riprendere i rispettivi ruoli il prossimo anno, quando è previsto l'inizio della produzione. Si dice che anche il regista Doug Liman tornerà, con Christopher McQuarrie che si occuperà della sceneggiatura.

L'improvvisa rinascita di Edge of Tomorrow 2 sul radar del settore è legata a Deeper, il progetto subacqueo ad alto budget di Cruise con Ana de Armas che è stato accantonato a causa dei costi di produzione fuori controllo.

Sei eccitato e speranzoso per Edge of Tomorrow 2?