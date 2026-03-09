Rapporto: "Lego Horizon è uscito solo su Switch perché era imposto dai Lego"

HQ

Molte persone sono rimaste davvero sorprese quando Sony annunciò Lego Horizon Adventures e confermò che sarebbe stato rilasciato su Switch 2 oltre che su PC e PlayStation 5. Fu visto come l'inizio di una potenziale nuova strategia da parte di Sony, in cui il multi-formato sarebbe diventato più comune e, se un gioco fosse stato considerato adatto al pubblico Switch, avrebbe potuto essere rilasciato anche su console Nintendo.

Ma da allora, non abbiamo più visto altri giochi Sony per Switch, e ora sembra che abbiamo una risposta alla domanda sul perché questa strategia sia stata scelta per Lego Horizon Adventures. Il giornalista Reece "Kiwi Talkz" Reilly, noto per le sue numerose interviste approfondite con sviluppatori di spicco, ha scritto sui social media che si trattava semplicemente di una richiesta da parte di Lego affinché Sony ottenesse la collaborazione:

"Lego Horizon è stato rilasciato solo su Switch perché è stato imposto dal Lego Group."

Quando un utente gli chiede se si tratta di una speculazione o se sa davvero qualcosa, lui risponde che "sono informazioni che conosco" e poi aggiunge che "Sony considera Nintendo come una concorrenza diretta." In breve, dobbiamo ringraziare Lego per le avventure di Aloys disponibili su Switch, perché se Sony avesse avuto la sua volontà, Apparentemente sarebbe stato un titolo esclusivo per console.