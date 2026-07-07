Rapporto: Marvel's Blade è stato ritardato internamente

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Marvel's Blade, il prossimo gioco dello sviluppatore di Dishonored Arkane Lyon, ha apparentemente incontrato un altro intoppo. È stato proprio di recente che stavamo parlando della possibilità che il gioco venisse cancellato e della chiusura di Arkane. Ora abbiamo notizie dei licenziamenti di Xbox, e sappiamo che la situazione non è poi così grave, ma non dovresti comunque aspettarti che Marvel's Blade arrivi presto.

Secondo la copertura di The Verge sul grande reset di Xbox, Arkane Lyon ha superato il budget con Blade ed è stato ritardato internamente. Non siamo del tutto sicuri di quale sia il budget per Marvel's Blade, ma c'è una convinzione attuale condivisa da Jason Schreier di Bloomberg secondo cui molti progetti AAA oggi stanno saltellando verso i 300 milioni di dollari. È solo speculazione dire che Marvel's Blade stia costando così tanto o quasi così tanto, ma considerando la portata del progetto e il tempo impiegato nello sviluppo (che si ritiene sia stato almeno dal 2022), allora un budget che esplode inizia ad avere più senso.

Arkane Lyon non pubblica un gioco dal 2021 con Deathloop, che non ha ricevuto lo stesso apprezzamento pubblico dei giochi Dishonored. Dato che abbiamo visto quasi nulla di Marvel's Blade, è difficile dire se ne varrà la pena quando arriverà, ma sembra che ci sia ancora molta strada prima di avere il gioco tra le mani. Al momento, Xbox sta cercando di disinvestire Arkane Lyon e trovare un nuovo proprietario per lo sviluppatore.