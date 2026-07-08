Rapporto: Microsoft vuole che più giochi singleplayer siano esclusivi per Xbox

HQ

La strategia multipiattaforma di Microsoft non è ancora in pieno svolgimento e, come sappiamo, Forza Horizon 6 è ancora disponibile solo su PC e Xbox Series S/X. Nonostante ciò, hanno ritirato la strategia un mese fa durante l'Xbox Games Showcase, dove è stato confermato che Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution sarebbero stati entrambi titoli esclusivi per Xbox - ed è stato anche chiarito che non sarebbero stati titoli esclusivi a tempo limitato.

Questo ha portato a speculazioni su quanti giochi Xbox saranno esclusivi in futuro, cosa che non è ancora stata specificata (a parte il fatto che ce ne saranno altri). Ora, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier (grazie, Resetera) riporta che la responsabile di Xbox Asha Sharma ha un piano: vuole che il multiplayer sia multipiattaforma, ma punta a rendere "più dei suoi migliori titoli esclusivi per Xbox", cioè singleplayer, per dare alle persone un motivo per acquistare le console.

Si potrebbe quindi sospettare che giochi come The Elder Scrolls VI saranno disponibili solo su PC e Xbox Series S/X (o forse meglio Project Helix), ma la parola finale non è ancora stata pronunciata.