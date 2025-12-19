Rapporto: Naughty Dog ha imposto straordinari pesanti per sette settimane

HQ

L'ultima volta che Naughty Dog ha pubblicato una nuova serie di giochi risale a poco più di dodici anni fa, quando hanno lanciato The Last of Us nel 2013. Ma al momento stanno lavorando duramente su Intergalactic: The Heretic Prophet, annunciato ai Game Awards 2024.

Mentre i precedenti giochi dello studio erano immediatamente considerati molto attesi, Intergalactic: The Heretic Prophet hanno ricevuto un'accoglienza meno entusiasta e il trailer è stato invaso da dislike su YouTube. Non abbiamo più sentito nulla da allora, ma ora il giornalista di Bloomberg Jason Schreier riferisce che le cose stanno iniziando a scaldarsi a Naughty Dog.

Secondo il giornalista, stanno attualmente finalizzando una demo interna che sarà mostrata a Sony Interactive Entertainment. Ma a quanto pare, sono in ritardo nella produzione e, di conseguenza, negli ultimi sette settimane sono stati imposti gli straordinari obbligatori di almeno otto ore extra a settimana. Questo ovviamente non è stato ben accolto dal personale che vuole passare del tempo con i propri cari durante i preparativi per il Ringraziamento e il Natale, e questo ha portato "alcuni membri dello staff a chiedersi: se ora sono in difficoltà, com'è l'anno prossimo".

Naughty Dog ha già ricevuto molte critiche per la sua cultura del crunch durissimo, con dipendenti che si lamentano di non poter lasciare il lavoro alla fine della giornata, oltre a problemi di salute e relazioni difficili. Secondo Schreier, Intergalactic: The Heretic Prophet dovrebbe essere pubblicato nel 2027, e resta da vedere se il crunch overtime verrà nuovamente introdotto per rispettare la scadenza.