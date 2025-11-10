Rapporto: "Nessuna quantità di risentimento o desideri o bugie cambierà" che Superman è stato un grande successo

HQ

C'erano molte cose sulle spalle di Superman quest'estate. Sebbene il nuovo DCU avesse ottenuto un vantaggio con Creature Commandos nel dicembre 2024, questo è stato il debutto live-action sia per il nuovo Superman che per l'intero universo cinematografico DC. Fortunatamente, sembra essere iniziato bene, con ascolti elevati e ottimi numeri al botteghino, oltre a un debutto incredibilmente forte su HBO Max.

Ma qualcosa che ha definito le discussioni in vista del film è che i fan del cosiddetto Snyderverse, il precedente universo cinematografico DC in cui Henry Cavill ha interpretato Superman, hanno avuto accese discussioni con coloro che preferiscono questo nuovo DCU. Il primo gruppo spesso vuole far sembrare che Superman non abbia avuto successo commerciale, mentre il secondo gruppo non è d'accordo con questa interpretazione. Quindi chi ha ragione?

Ora, Forbes ha puntato i piedi su questo problema in un articolo sulla potenziale acquisizione di Warner di cui abbiamo precedentemente parlato, in cui danno uno sguardo approfondito a come ciò influenzerebbe il DCU. Usano parole molto taglienti e scrivono, tra le altre cose:

"Ci sono un sacco di analisi sbagliate là fuori su Gunn, il DCU eSuperman. Alcuni siti web (per lo più su siti di fan di bassa qualità che spingono voci e clickbait) stanno cercando di far girare le cose come se Superman fosse una sorta di fallimento al botteghino e che il pubblico non fosse interessato... Ma puoi tranquillamente ignorarlo e chiunque spinga quelle false narrazioni".

Forbes aggiunge anche che "Superman è il film di supereroi più popolare del 2025" e ha avuto "un risultato al botteghino di almeno il 40% o più superiore a qualsiasi dei precedenti nove film DCEU degli ultimi otto anni", oltre a battere "tutte e tre le uscite dei Marvel Studios quest'anno, " che ovviamente includeva la grande uscita di quest'estate Fantastic Four: First Steps. Concludono dicendo:

"Superman ha anche ottenuto il plauso universale della critica e un alto punteggio di pubblico, oltre a forti numeri di streaming e vendite e noleggi di home entertainment. Il film avrà generato significativamente più di $ 100 milioni di profitti e si avvicinerà a $ 150 milioni a livello globale quando tutto è stato detto e fatto quest'anno. Non è un fallimento, non ha avuto prestazioni inferiori, è stato ampiamente amato dal pubblico mainstream e dalla maggior parte dei fan, e nessuna quantità di risentimento o desideri o bugie cambierà questi fatti".

Forbes arriva quindi alla conclusione che il nuovo DCU di Warner è molto probabilmente sicuro indipendentemente da chi subentrerà in futuro, e qualsiasi desiderio di scuotere questo probabilmente ridurrebbe le possibilità di un accordo in porto.

Il prossimo progetto del DCU doveva essere Lanterne all'inizio del 2026, ma come abbiamo recentemente riportato, questo sembra essere cambiato tanto che uscirà invece dopo Supergirl. Oltre a questi due, l'anno prossimo uscirà anche il film Clayface.