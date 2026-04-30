Rapporto: Netflix è ora la più grande piattaforma anime al mondo

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Per chi vuole guardare anime, Crunchyroll è da tempo la scelta più grande e ovvia. Ma Netflix ha ampliato la sua presenza nelle produzioni asiatiche, con una selezione di anime in rapida crescita che include diverse serie originali.

Ora, Dexerto riporta che questa strategia ha dato i suoi frutti, citando un nuovo rapporto di GEM Partners. Dimostra che Netflix è ora la prima scelta per guardare anime in sette dei nove principali mercati, inclusi Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Già lo scorso anno, Netflix ha annunciato grandi successi in questo ambito e ha dichiarato in un comunicato stampa che oltre il 50% dei suoi abbonati guarda anime.

Per essere onesti, però, va notato che Crunchyroll offre una selezione di anime significativamente più ampia rispetto a Netflix, quindi se vuoi più scelte e varietà, è lì che dovresti rivolgerti. Tuttavia, i dati sono interessanti perché mostrano che l'anime sta crescendo a passi da gigante e che Netflix probabilmente continuerà a investire pesantemente in questo ambito.