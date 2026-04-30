Rapporto: Netflix è ora la più grande piattaforma anime al mondo
Sebbene Crunchyroll offra una selezione più ampia ai suoi abbonati, Netflix ha più spettatori di anime nella maggior parte dei mercati.
Per chi vuole guardare anime, Crunchyroll è da tempo la scelta più grande e ovvia. Ma Netflix ha ampliato la sua presenza nelle produzioni asiatiche, con una selezione di anime in rapida crescita che include diverse serie originali.
Ora, Dexerto riporta che questa strategia ha dato i suoi frutti, citando un nuovo rapporto di GEM Partners. Dimostra che Netflix è ora la prima scelta per guardare anime in sette dei nove principali mercati, inclusi Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Già lo scorso anno, Netflix ha annunciato grandi successi in questo ambito e ha dichiarato in un comunicato stampa che oltre il 50% dei suoi abbonati guarda anime.
Per essere onesti, però, va notato che Crunchyroll offre una selezione di anime significativamente più ampia rispetto a Netflix, quindi se vuoi più scelte e varietà, è lì che dovresti rivolgerti. Tuttavia, i dati sono interessanti perché mostrano che l'anime sta crescendo a passi da gigante e che Netflix probabilmente continuerà a investire pesantemente in questo ambito.