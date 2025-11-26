Rapporto: Netflix ha cancellato un altro progetto di Zack Snyder, e potenzialmente anche altri

HQ

C'è stato un tempo in cui sembrava che Zack Snyder e Netflix fossero destinati a diventare la prossima grande e grande coppia. Il regista e lo streamer hanno lavorato insieme per creare una varietà di progetti, che si tratti di Army of the Dead, Twilight of the Gods, e ovviamente i due film Rebel Moon, ma come chiunque abbia visto questi progetti o li abbia seguiti approssimativamente, nessuno è stato esattamente un grande successo...

In effetti, si potrebbe arrivare a dire che molti di questi sono stati disastri, e su questo fronte, un nuovo rapporto di Forbes ha fatto il giro affermando che il rapporto tra Snyder e Netflix è praticamente finito.

Si dice che lo streamer abbia cancellato un terzo progetto del regista e che anche un quarto sembri essere stato ucciso. Secondo Movieweb, Twilight of the Gods è stata ora cancellata e non tornerà, una decisione piuttosto particolare che probabilmente mostra il rapporto tra la coppia, considerando che Netflix ama lanciare una grande quantità di nuove animazioni di diversi autori.

Non è chiaro quale sia il quarto progetto preconfezionato, ma la cosa fondamentale da notare è che il periodo di Snyder come creatore Netflix sembra essere finito, dato che il franchise Army of the Dead non andrà oltre, nemmeno Rebel Moon, e allo stesso modo Twilight of the Gods è ormai concluso.